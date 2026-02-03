Ponteareas saca a licitación el nuevo contrato del SAF por 3,5 millones
Tendrá una duración de dos años, prorrogable uno | Las empresas tienen un mes para presentar sus ofertas y mientras no se adjudique, asumirá el servicio una firma puente
El Concello de Ponteareas sacó ayer a licitación el nuevo contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), luego de la renuncia voluntaria de la anterior adjudicataria, la empresa Óbolo, que fue previamente sancionada por el Concello por incumplimiento de los pliegos. El nuevo contrato sale a concurso por 3,5 millones de euros y una duración de dos años, que podrá ser prorrogable un año; además, se contempla una modificación de contrato si hiciera falta ampliar a 13.400 horas a mayores al año, por lo que el valor estimado del contrato, sin IVA, asciende a 6,4 millones de euros. Las empresas interesadas tienen hasta el próximo 2 de marzo para presentar sus ofertas y, mientras no se formalice la adjudicación, una empresa puente se encargará de prestar el servicio. En este caso, será la firma Atendo, que ya asumió el servicio desde el 1 de febrero.
El nuevo contrato mejora las condiciones del anterior, con un precio superior a los 27 euros, lo que permitirá reforzar las condiciones del servicio y ofrecer 67.000 horas anuales. Además, aunque el SAF atiende actualmente a 76 personas usuarias, se espera que el número de beneficiarias del servicio supere las 100 usuarias al mes.
Por otro lado, los pliegos del contrato obligan a la nueva empresa a subrogar al personal actual. En este sentido, cabe recordar que fueron las propias trabajadoras del SAF las que forzaron la licitación de un nuevo contrato, pues estuvieron en huelga 68 días a finales del año pasado por deficiencias laborales por parte de la empresa Óbolo, que finalmente renunció a la concesión.
Desde el gobierno local manifestaron que no escatimarán esfuerzos económicos para asegurar que el SAF pueda atender a la totalidad de las personas con dependencia reconocida en grado 2 y 3 con este nuevo contrato; al tiempo que recuerdan que, cuando tomaron posesión, apenas se atendía a la mitad de las personas con grado 3 y ninguna con grado 2.
