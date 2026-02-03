Mondariz Balneario organiza una jornada sobre la Lei do Patrimonio

El Ayuntamiento de Mondariz-Balneario, en colaboración con la UNED de Pontevedra, celebrará este jueves 5 de febrero una jornada centrada en las modificaciones recientes de la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, incluidas en la Lei de acompañamiento dos Orzamentos da Xunta para 2026, y ya en vigor.

El objetivo es aportar claridad sobre su aplicación y abrir un espacio de debate especialmente útil para los municipios de menor tamaño, donde los recursos y las competencias influyen de manera determinante en la gestión cultural, afirma el municipio balneario en un comunicado.

Las sesiones reunirán a especialistas del ámbito institucional y académico, y podrán seguirse tanto de manera presencial en la Sala de Cultura del ayuntamiento como «online» —en directo o en diferido— mediante inscripción gratuita.

El alcalde de Mondariz-Balneario, César Gil Fernández, será el encargado de inaugurar la jornada, que centrará su atención en las modificaciones introducidas por la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, sobre la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia.

La primera ponencia profundizará en el alcance y el impacto de este paquete legislativo. Estará a cargo de Rebeca Blanco-Rotea, doctora en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad del País Vasco, quien ofrecerá una visión analítica de los cambios incorporados a la normativa patrimonial gallega.

A continuación, la jornada dará paso a una mesa de debate que reunirá representantes del sector público e instituciones directamente relacionadas con la protección del patrimonio cultural. Participarán Luciano González Alfaya, arquitecto y decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia; Alberto González Fernández, alcalde de Valdoviño y representante de la Federación Galega de Municipios e Provincias, también arqueólogo; José Luis Penas Corral, diputado de Patrimonio y Contratación de la Diputación de A Coruña; y Jaime Almansa Sánchez, doctor en Historia y Arqueología, investigador posdoctoral y presidente de la Plataforma de Profesionais da Arqueoloxía.

El programa incluirá también una mesa política, en la que intervendrán Luis Ferro Iglesias (Grupo Parlamentario Popular), Mercedes Queixas Zas (Bloque Nacionalista Galego) y Silvia Longueira Castro (Partido dos Socialistas de Galicia-PSdeG).