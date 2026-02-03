Detenido un hombre por una presunta agresión a su pareja en Salvaterra

La Guardia Civil detuvo a un hombre de 39 años en Salvaterra de Miño por un presunto delito de agresión a su pareja, que lo denunció en el cuartel adjuntando un parte de lesiones.

Los hechos se produjeron el pasado viernes en Salvaterra. Tras presentar la denuncia, el hombre comenzó a enviarle mensaje y vídeos a su pareja en los que aparecía de forma muy alterada, rompiendo los muebles de la vivienda e incluso originando una pequeña fogata.

La Guardia Civil se desplazó en el momento al lugar y lo detuvo. El hombre, que presentaba lesiones leves, fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde ayer todavía continuaba ingresado, a la espera del alta para pasar a disposición judicial.