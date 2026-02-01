Heridas cinco personas tras una colisión múltiple en Ponteareas
Los servicios sanitarios trasladaron a dos hospitales de la zona a los cinco heridos en la colisión múltiple de Ponteareas, después de que el 112 recibiera el aviso del accidente
E. P.
Cinco personas han resultado heridas tras una colisión múltiple en Ponteareas. Los cinco heridos fueron evacuados por los servicios sanitarios, dos de ellos al Hospital Concheiro y los otros tres al Cunqueiro de Vigo.
Tal y como ha informado el 112 Galicia, en la colisión se vieron implicados tres vehículos que circulaban por la EP-4006, punto kilométrico 1.5, en San Mateo de Oliveira, en la localidad de Ponteareas.
Uno de los implicados, alrededor de las 19.30 horas de la tarde de este sábado, llamó al 112 Galicia para informar del accidente, explicando que se había producido entre dos coches y que un tercero chocó contra ellos.
Asimismo, aseguraba que había personas heridas pero que todos los implicados estaban completamente accesibles.
El 112 informó de la situación al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos-GES de Ponteareas, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.
Finalmente, los profesionales sanitarios confirmaron el traslado de los cinco heridos.
- La inteligencia artificial obliga a los profesores a volver a las aulas
- La Roma se lleva a Bryan Zaragoza
- Detenidos en Vigo una empleada del hogar y su marido por sustraer y vender joyas valoradas en más de 3.300 euros
- La parcela de la gasolinera de Plaza de España se destinará a viviendas y zonas verdes
- Cortadas al tráfico la autovía A-52 y la carretera N-525 en ambos sentidos hacia y desde Galicia por la nevada en Zamora
- Los científicos desvelan el origen de la «plaga» de pulpo en el sur de Inglaterra
- Aparece muerto en su camarote un marinero de Cangas de un barco atunero del Índico
- Investigación chocante: los tratamientos con paja o semilla del suelo tras un incendio no mejoran la rehabilitación del ecosistema