Las tormentas causan daños por más de 54.000 euros en As Neves
Las intensas tormentas registradas en As Neves los pasados 22 y 23 de enero han provocado importantes desperfectos en el sistema de alumbrado público del municipio, informó ayer el alcalde, José Manuel Alfonso. El temporal dejó más de 200 luminarias fundidas, así como tramos de cableado y varios cuadros eléctricos dañados, ocasionando incidencias en distintos núcleos y vías del municipio.
El Ayuntamiento ha puesto ya en marcha los trabajos de reparación y reposición del material afectado con el objetivo de restablecer cuanto antes un servicio. La inversión necesaria para estas actuaciones asciende a casi 54.500 euros.
Las zonas más afectadas por las averías incluyen Liñares–Tortoreos (entorno de la iglesia), Liñares–A Chan, Bruñeiras, As Neves–Estación, Estación–Estrada Principal, Guláns, Estación–Aldea, Lamela–Setados, As Neves–Praza, A Folga–Santiago de Ribarteme, Miranciños–Vide, Vide–PO-400 y Requeixo–Vide.
El alcalde, José Manuel Alfonso, explicó que los equipos municipales «continúan evaluando la situación y coordinando con la empresa encargada las labores necesarias para subsanar los daños».
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija