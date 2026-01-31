San Blas, mejor con castañas y cacheira

Hace tres años Mondariz-Balneario recuperó la tradición de degustar castañas cocidas con cacheira y chorizo en San Blas, creando la Festa de San Bráis e as Castañas do Cocido, que rescata una tradición popular que se había perdido en el tiempo. Un manjar que, según las leyendas y la tradición oral, probaría en la zona el mismísimo rey Don Dinis de Portugal.

La fiesta se celebrará este domingo día 1 de febrero bajo carpa, siendo el momento álgido entre las 13.00 y las 18.00 horas. Está impulsada por el Concello de Mondariz-Balneario y organizada con la colaboración de la Asociación Cultural Penedo das Pedras. Hace tres años, su recuperación coincidió con la llegada del nuevo equipo de gobierno municipal, teniendo como uno de sus principales promotores al concejal Luis Bouza, vecino del barrio y firme defensor de la tradición local.

El escenario no es casual. San Pedro conserva una capilla del siglo XII y fue durante generaciones el punto de encuentro para celebrar San Blas. En esa jornada era costumbre compartir cacheira con castañas, acompañada de vino blanco nuevo, siguiendo una tradición secular que se remonta a los tiempos en los que la castaña era un alimento esencial en Galicia, mucho antes de la llegada de la patata.

«La gente aún se acuerda de Manolo Pirlo, que preparaba la cacheira con chorizo y castañas en la fiesta de San Blas», recuerda Bouza. Él mismo vendía el vino y la comida a quienes se acercaban usando una casa antigua que había en la zona. Los últimos testimonios de aquella celebración se sitúan en los años sesenta del siglo pasado, antes de que la tradición se diluyera.

La recuperación de la fiesta no responde a una invención reciente, sino a la voluntad de rescatar una celebración histórica. «Esta fiesta tiene mucho potencial porque no la hemos creado de la nada, existía», subraya Bouza, quien destaca además el valor gastronómico del plato: «Es un plato histórico de la zona que no se puede degustar en todas partes».

La tapa que se servirá mantiene la esencia original: castañas, cacheira y un toque de chorizo, acompañado el plato de vino blanco, a precios populares. La música también ocupa un lugar central, hasta el punto de reivindicar la cita como la fiesta de los músicos, reforzando su carácter comunitario.

La castaña, introducida y extendida en Galicia en época romana y consolidada durante la Edad Media como base de la alimentación rural, fue durante siglos protagonista de celebraciones como esta. Aunque la patata acabó desplazándola entre los siglos XVIII y XIX, nunca desapareció del todo aunque solo algunas zonas gallegas mantienes los Soutos.

En Mondariz-Balneario (una localidad que antes era la parroquia de Troncoso), los castiñeiros quedaron de forma testimonial al igual que en toda la comarca del Condado, donde degustar cacheira con castañas do cañizo era típico en febrero, fuera en San Blas o en el Entroido. Las enfermedades del castaño y la rentabilidad de las patatas y su facilidad cambiaron las preferencias de la gente pero sus múltiples usos culinarios no se han perdido.