El mirador de San Nomedio en As Neves, acreditado como nuevo «Paraje Starlight»

En la comarca ya existía otro emplazamiento en el Faro de Avión del municipio de Covelo | La solicitud fue realizada por la Diputación

D. P.

As Neves

La Diputación de Pontevedra ha obtenido la certificación «Paraje Starlight» para el mirador de San Nomedio, situado en el municipio de As Neves y gestionado a través del proyecto Visit Río Minho Plus, financiado con fondos europeos. El reconocimiento acredita la calidad del cielo nocturno de la zona y la idoneidad del enclave para el desarrollo del turismo astronómico.

El presidente provincial, Luis López, destacó la relevancia del logro y su coherencia con la estrategia turística del organismo. «Si hace unas semanas hablaba del eclipse y de la posición privilegiada de esta provincia para observarlo, hoy quiero anunciar este reconocimiento que acabamos de sumar y que nos permitirá seguir avanzando en el impulso del turismo astronómico», señaló.

Con esta certificación, el mirador de San Nomedio pasa a formar parte de la red «Parajes Starlight», en la que la provincia ya cuenta con otro punto acreditado: el Faro de Avión, en el municipio de Covelo. López subrayó que este sello «acredita la calidad del cielo y de este entorno para el astroturismo, una modalidad innovadora y sostenible que estamos impulsando desde el gobierno provincial y que, además de generar economía, permite divulgar la ciencia a través de un mayor conocimiento del espacio».

