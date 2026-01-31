El mirador de San Nomedio en As Neves, acreditado como nuevo «Paraje Starlight»
En la comarca ya existía otro emplazamiento en el Faro de Avión del municipio de Covelo | La solicitud fue realizada por la Diputación
La Diputación de Pontevedra ha obtenido la certificación «Paraje Starlight» para el mirador de San Nomedio, situado en el municipio de As Neves y gestionado a través del proyecto Visit Río Minho Plus, financiado con fondos europeos. El reconocimiento acredita la calidad del cielo nocturno de la zona y la idoneidad del enclave para el desarrollo del turismo astronómico.
El presidente provincial, Luis López, destacó la relevancia del logro y su coherencia con la estrategia turística del organismo. «Si hace unas semanas hablaba del eclipse y de la posición privilegiada de esta provincia para observarlo, hoy quiero anunciar este reconocimiento que acabamos de sumar y que nos permitirá seguir avanzando en el impulso del turismo astronómico», señaló.
Con esta certificación, el mirador de San Nomedio pasa a formar parte de la red «Parajes Starlight», en la que la provincia ya cuenta con otro punto acreditado: el Faro de Avión, en el municipio de Covelo. López subrayó que este sello «acredita la calidad del cielo y de este entorno para el astroturismo, una modalidad innovadora y sostenible que estamos impulsando desde el gobierno provincial y que, además de generar economía, permite divulgar la ciencia a través de un mayor conocimiento del espacio».
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija