Óbolo asegura que el gobierno ponteareano les forzó a irse por no actualizar los precios

La empresa Óbolo que hasta este domingo todavía gestiona el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas aseguró ayer que su decisión de abandonar la gestión y solicitar una resolución del contrato de mutuo acuerdo «responde exclusivamente a la inviabilidad económica del servicio en las condiciones actuales».

En un comunicado, Óbolo sostiene que, desde el inicio del contrato, ha prestado el SAF con normalidad y «cumpliendo estrictamente con todas sus obligaciones legales, laborales y contractuales, priorizando en todo momento la atención a las personas usuarias y la continuidad de un servicio público esencial». «Sin embargo, durante la ejecución del contrato se han producido importantes incrementos de los costes laborales y de Seguridad Social, así como ajustes organizativos derivados de acuerdos laborales y distintas actuaciones administrativas, factores han provocado», según la cooperativa, «unas pérdidas económicas acumuladas superiores a los 109.000 euros, una cifra que no incluye ni beneficio industrial ni impuestos». Para Óbolo, este dato evidencia que el precio vigente del contrato se sitúa por debajo de los costes reales necesarios para prestar el servicio de forma sostenible.

Ante esta situación, la entidad trasladó al Concello de Ponteareas su disposición a continuar con el SAF siempre que se procediera a una actualización del precio que permitiera restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato. No obstante, dicha revisión no se produjo. La cooperativa subraya que, tras su solicitud de resolución, el propio Concello impulsó una nueva licitación del mismo servicio con un precio aproximado de 27 euros por hora, sensiblemente superior al aplicado a la actual adjudicataria.

Óbolo también ha puesto el foco en el contrato de emergencia articulado para garantizar la continuidad del SAF, señalando que este no fija un precio cerrado por hora. A su juicio, esta circunstancia dificulta conocer con exactitud el coste real del servicio y realizar una comparación objetiva con el contrato vigente, que sí cuenta con un precio fijo y sin mecanismos de adaptación a los costes efectivamente asumidos.

La cooperativa insiste en que la solicitud de resolución se ha formulado desde la buena fe contractual y la responsabilidad institucional, con el objetivo de evitar un mayor perjuicio económico y organizativo, y de facilitar que la Administración adopte las medidas necesarias para garantizar la atención a las personas usuarias mediante fórmulas sostenibles.

Finalmente, Óbolo recalca que su decisión no guarda relación alguna con la calidad del servicio prestado ni con una falta de compromiso, sino únicamente con la imposibilidad de seguir asumiendo un contrato económicamente deficitario.