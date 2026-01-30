Las feria de oportunidades centra la Mesa del Comercio de Ponteareas
El Concello de Ponteareas celebró ayer una nueva sesión de la Mesa de Comercio Local, «un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre la Administración municipal y el tejido comercial con el objetivo de impulsar iniciativas adaptadas a las necesidades reales del sector y de la ciudadanía», indicaron desde el Concello.
Durante la reunión se abordaron distintas iniciativas, entre las que destacó la organización de la próxima Feria de Oportunidades, prevista para el 28 de febrero. Para este evento ya se está trabajando de forma coordinada entre el Concello y el sector comercial, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y atraer a vecinos y visitantes.
Estas mesas, impulsadas por la Concejalía de Comercio que dirige Ricardo González, se desarrollan a lo largo del año.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Davila 27/01/2026
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana