Las feria de oportunidades centra la Mesa del Comercio de Ponteareas

El Concello de Ponteareas celebró ayer una nueva sesión de la Mesa de Comercio Local, «un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre la Administración municipal y el tejido comercial con el objetivo de impulsar iniciativas adaptadas a las necesidades reales del sector y de la ciudadanía», indicaron desde el Concello.

Durante la reunión se abordaron distintas iniciativas, entre las que destacó la organización de la próxima Feria de Oportunidades, prevista para el 28 de febrero. Para este evento ya se está trabajando de forma coordinada entre el Concello y el sector comercial, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y atraer a vecinos y visitantes.

Estas mesas, impulsadas por la Concejalía de Comercio que dirige Ricardo González, se desarrollan a lo largo del año.