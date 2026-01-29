Ponteareas acoge unas jornadas de teatro educativo

Dieron comienzo en el Auditorio de Ponteareas las Xornadas de Teatro organizadas por la Federación de Anpas do Condado, Paradanta e A Louriña (FANPO), por las que a lo largo de esta semana pasarán más de mil alumnos y alumnas de centros educativos de estas comarcas.

El edil de Ensino de Ponteareas, Ricardo González, destacó el valor educativo de esta iniciativa y agradeció el trabajo de la FANPO, subrayando la importancia de acercar el teatro al alumnado como herramienta pedagógica para trabajar valores y cuestiones sociales de actualidad. En esta edición se incluyen propuestas adaptadas a distintas edades, con una obra específica para público adolescente y otras dirigidas a infantil y primaria. El Concello colabora con la FANPO financiando una de las sesiones.