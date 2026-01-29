La nueva empresa gestora del SAF de Ponteareas comienza en cuatro días
El contrato de urgencia aprobado por el Pleno supone 1,8 millones al año y contempla mejoras en horas, coordinación y dotación de tecnología | La oposición se abstuvo
La nueva empresa que gestionará el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas comienza a trabajar en cuatro días. El pleno aprobó a última hora de este lunes aceptar la renuncia voluntaria de la empresa Óbolo y sacó adelante un contrato directo de urgencia con la nueva concesionaria elegida, Atendo. Mientras que la aceptación de la renuncia contó con la unanimidad de los corporativos, el contrato directo tuvo reticencias por parte de PSOE y BNG, que se abstuvieron.
Ambos puntos fueron defendidos en la sesión plenaria por el edil de Facenda, Francisco Represas, uno de los pilares del gobierno de Nava Castro.
En su exposición se refirió a la negociación con Óbolo para que dejase voluntariamente el servicio y recordó que la gestión del gobierno local había sido amparada por la Fiscalía tras las denuncias.
El Concello invertirá en el nuevo contrato 1,8 millones al año, con un precio de 27,67 euros/hora. Según el propio concejal, el objetivo del gobierno es atender a la totalidad de usuarios de grado III y grado II. La parte fija será de 67.000 horas anuales y, una vez alcanzadas las mismas, se dispondrá de una bolsa de horas variables de 13.400 al año que dará para atender a la totalidad de los grados III y II.
Además, se contempla la dotación de sistemas tecnológicos en labores de gestión, ganando en calidad asistencial y seguridad, y en la atención del servicio por parte de usuarios, profesionales, familias, empresa y ayuntamiento.
En el apartado laboral se aumentan las personas coordinadoras —de 2 a 3—, habrá una administrativa y se incluyen por primera vez en un contrato mejoras en cuanto a descanso, kilometraje y complementos salariales.
Las trabajadoras del SAF, que mantuvieron una huelga de 68 días, acudieron a la sesión y se mostraron satisfechas por los acuerdos.
Tanto la portavoz del PSOE, Vanesa Fernández, como el del BNG, Miguel Bouzó, fueron críticos con la gestión de la crisis por parte del gobierno, y Fernández indicó que solo la oposición estuvo al lado de las trabajadoras, a las que dio las gracias, recordando también al edil Manoel Ucha, de Ponteareas en Común, que se encuentra de permiso por paternidad y no acudió a la sesión.
