El sendero da Venda listo para caminar

D. P.

Ponteareas

El Concello de Ponteareas, a través de las concejalía de Desbroces y Medio Ambiente, trabajan en la limpieza del regato da Venda.

Se trata de uno de los senderos den entorno del casco urbano muy frecuentada por el vecindario. Desde el Concello se destaca la importancia de estos trabajos de forma periódica.

