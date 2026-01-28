El sendero da Venda listo para caminar
Ponteareas
El Concello de Ponteareas, a través de las concejalía de Desbroces y Medio Ambiente, trabajan en la limpieza del regato da Venda.
Se trata de uno de los senderos den entorno del casco urbano muy frecuentada por el vecindario. Desde el Concello se destaca la importancia de estos trabajos de forma periódica.
