Ponteareas extiende a la comunidad educativa los cursos de reanimación

El Concello de Ponteareas organizó una jornada formativa sobre el uso del Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA) dirigida a la comunidad educativa, con el objetivo de dotar a este sector de conocimientos básicos que permitan actuar con rapidez y eficacia ante una parada cardiorrespiratoria. La actividad, desarrollada en colaboración con Tesgalicia, Asociación Profesional de Técnicos en Emergencias Sanitarias y Gestores de Emergencias de Galicia, se suma a otras formaciones ya impartidas tanto al público en general como al alumnado del municipio.

La iniciativa se enmarca en el trabajo coordinado por la Concejalía de Seguridad para extender la formación en el uso del DESA a todos los centros educativos de Ponteareas y a los espacios públicos donde el Concello ha instalado estos dispositivos. En la actualidad, los campos de fútbol, los pabellones deportivos, la piscina municipal y la plaza de abastos cuentan ya con desfibriladores, reforzando la capacidad de respuesta ante emergencias cardíacas. Además, en los próximos días se hará entrega de nuevos dispositivos DESA al CEIP As Veigas, al CEIP Feliciano Barrera y al CEIP Mestre Ramiro Sabell, completando así la dotación en los centros públicos del municipio, ya que el resto de colegios disponen de este equipamiento facilitado por el Concello.

El teniente de alcaldesa y concejal de Seguridad, Juan Carlos González Carrera, subrayó la importancia de contar con estos aparatos en espacios públicos, ya que permiten una respuesta inmediata ante una emergencia cardíaca y aumentan de forma significativa las posibilidades de supervivencia. Destacó también que son dispositivos sencillos de usar y que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte en los primeros minutos, además de contribuir a incrementar la seguridad y fomentar una cultura de prevención que convierte a Ponteareas en un concello cardioprotegido.

Carrera reafirmó el compromiso municipal de seguir ofreciendo formación continua para que el vecindario pueda adquirir o mantener activos sus conocimientos en el uso de estos dispositivos. Asimismo, agradeció la implicación de las familias, el profesorado y el personal de los centros educativos por su participación activa, así como la colaboración de Tesgalicia.

«Con acciones como esta, reforzamos nuestro compromiso con la salud pública, la prevención y la formación ciudadana como herramientas esenciales para salvar vidas» destacó el edil.