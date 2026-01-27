Óbolo renuncia a gestionar el SAF de Ponteareas desde esta semana

Óbolo, la empresa que gestiona el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) de Ponteareas y cuya dirección fue cuestionada por trabajadoras y trabajadores, la oposición municipal, sindicatos y el propio gobierno local, presentó su renuncia el 16 de enero, según confirmaron a FARO fuentes del propio Ejecutivo local. Las mismas indicaron que se llegó a esta renuncia tras un proceso de diálogo.

Previsiblemente, la alcaldesa, Nava Castro, llevará a pleno hoy martes la aceptación de la solicitud de renuncia para que Óbolo pueda dejar el servicio ya con fecha del próximo domingo, día 1 de febrero.

Además, podría someterse a consideración de los corporativos un contrato de emergencia con la empresa Atendo Calidade S.L. para garantizar la continuidad del Servizo de Axuda no Fogar sin ningún tipo de problemas, tanto para las usuarias y usuarios como para las trabajadoras y trabajadores. La empresa Atendo es una firma de la comarca con experiencia y trayectoria en la gestión de la asistencia a domicilio.

Fuentes del Ejecutivo local indicaron que el gobierno cumple el compromiso aprobado en pleno, con el voto en contra de los partidos de la oposición BNG-PSOE-PEC, el pasado 24 de octubre, en el que se acordó solicitar que Óbolo presentara la renuncia voluntaria, contratando de forma puntual una empresa de manera temporal mientras no se publique una nueva licitación del contrato.

Desde el Ejecutivo local se indica, además, que el gobierno actuó en todo momento con diligencia «para garantizar la correcta prestación de este servicio básico, como así fue reafirmado por la Fiscalía».

Las fuentes consultadas por FARO indican que la alcaldesa emitió el pasado 17 de enero una orden por escrito indicando el inicio, por urgencia, de la elaboración del nuevo expediente de licitación del servicio a los departamentos municipales implicados. Este expediente estaría ya muy avanzado, siendo la intención del gobierno llevar la aprobación de esta nueva licitación al pleno de hoy, aunque esto último está condicionado a la elaboración de los informes jurídicos necesarios por parte de los técnicos municipales.

Lo que sí se ha podido saber es que el nuevo contrato superará el precio de 27 euros/hora, con el objetivo de no escatimar esfuerzos en contar con un servicio de ayuda en el hogar de máxima calidad que pueda atender a la totalidad de los usuarios y usuarias con dependencia reconocida de grados 2 y 3. El gobierno local recuerda que, cuando tomó posesión, apenas se atendía a la mitad de las personas de grado 3 y a ninguna de grado 2.

Además del SAF, el gobierno local trabaja en la construcción de la nueva escuela infantil, la reforma de la residencia de mayores, la puesta en marcha del programa de inclusión social con una inversión superior a los 500.000 euros, la reactivación del servicio de atención temprana anulado durante el mandato anterior (BNG-PSOE) o la futura construcción de los nuevos centros de día en las parroquias de Guláns y Xinzo.