A Cañiza y Melgaço estudian proyectos de cooperación transfronteriza
El nuevo regidor del municipio portugués recibió a Luis Piña
Los ayuntamientos de A Cañiza y Melgaço (Portugal) avanzan en el estudio de proyectos conjuntos para reforzar la cooperación transfronteriza entre ambos territorios. Este compromiso se abordó durante la reciente visita oficial del alcalde de A Cañiza, Luis Piña, al municipio portugués, donde mantuvo un encuentro institucional con el nuevo presidente de la Câmara Municipal, José Albano Domingues.
Durante la reunión, ambos responsables municipales destacaron la importancia de mantener una relación basada en el diálogo y el trabajo conjunto, dando continuidad a la colaboración desarrollada en los últimos años. Uno de los asuntos centrales fue el impulso del proyecto de la Eurocidade do Miño, una iniciativa estratégica que aspira a convertirse en la quinta eurociudad de la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal.
La futura Eurociudad del Miño integrará a los municipios de Arbo, As Neves, Crecente, A Cañiza y Melgaço, configurando un territorio de más de 30.000 habitantes y facilitando el desarrollo de proyectos comunes en los ámbitos económico, social y cultural.
El encuentro concluyó con el compromiso de ambas instituciones de seguir manteniendo reuniones que permitan avanzar en la concreción de iniciativas compartidas en beneficio de la ciudadanía a ambos lados del río Miño.
