Alertan de la necesidad de profesorado especializado en A Lagoa
El BNG de Salvaterra ha alertado de la falta de recursos educativos en el Colexio Rural Agrupado (CRA) A Lagoa, que ha incrementado su alumnado con necesidades educativas especiales sin que se haya reforzado el profesorado especializado. Según denuncia la portavoz nacionalista Patricia Mariño, el centro carece de docentes de Audición y Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica, una situación que, según dijo, ya era insostenible al inicio del curso y que se ha agravado tras la incorporación en diciembre de dos nuevos escolares que precisan apoyo educativo.
Actualmente, el CRA cuenta con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo atendido por una única cuidadora repartida en varias aulas, mientras que las tareas de Audición y Lenguaje recaen en la directora del centro y no existe profesorado de Pedagogía Terapéutica, a diferencia del curso pasado. Desde el BNG critican que la Consellería de Educación, pese a conocer la situación y haber mantenido reuniones con la dirección y las familias, no haya adoptado medidas para cubrir el déficit de personal.
Mariño también advierte del elevado número de alumnos en varias aulas del centro, que superan las ratios recomendadas.
