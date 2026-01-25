La borrasca Ingrid provocó este sábado la caída de dos torres de alta tensión y dejó parcialmente dañada una tercera en el entorno de Castelo do Faro, en el municipio de Covelo. A pesar de la espectacularidad del incidente, no hay que lamentar daños personales.

Las infraestructuras afectadas forman parte de una línea de alta tensión propiedad de Red Eléctrica Española, destinada a comunicar varios parques eólicos y a integrarse en el sistema de evacuación de energía que conecta con Portugal. No obstante, dicha línea todavía no había entrado en servicio en el momento del suceso.

Como consecuencia del derrumbe, algunos de los cables se rompieron, mientras que otros quedaron esparcidos por la zona, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad en el entorno.

La borrasca Ingrid arranca dos torres de Alta Tensión en Covelo / G. Porto

En el momento del suceso la zona estaba cubierta de nieve y era de difícil acceso.

Una de las torres se sitúa delante del mirador de Castelo do Faro, propiedad del Concello de Covelo, y su colocación fue polémica ya que afecta a la práctica del deporte de Parapente ya que era uno de los lugares idóneos para el despegue.

Los vecinos mostraron su sorpresa por la caída de las moles metálicas indicando que es una zona de fuertes vientos y que la torre más alta, y que al parecer arrastró a la segunda en su caída, fue colocada en un lugar elevado sin resguardarla cuando existían posibilidades de colocarla en la ladera para que el terreno cortase el viento.