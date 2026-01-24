Salvaterra digitaliza cuatro estaciones de bombeo

El Concello de Salvaterra ha rematado las obras de digitalización de cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales, una actuación financiada a través de una subvención de la Xunta con cargo a fondos europeos, por importe de 44.000 euros, y otros 18.000 euros de fondos municipales.

Los bombeos objeto de estas actuaciones fueron los de Fornelos, Cordeiro, Pesqueiras y Alxén, donde se sustituyeron los cuatros eléctricos, instalando un sistema de telegestión.