Salvaterra digitaliza cuatro estaciones de bombeo

D. P.

Salvaterra de Miño

El Concello de Salvaterra ha rematado las obras de digitalización de cuatro estaciones de bombeo de aguas residuales, una actuación financiada a través de una subvención de la Xunta con cargo a fondos europeos, por importe de 44.000 euros, y otros 18.000 euros de fondos municipales.

Los bombeos objeto de estas actuaciones fueron los de Fornelos, Cordeiro, Pesqueiras y Alxén, donde se sustituyeron los cuatros eléctricos, instalando un sistema de telegestión.

