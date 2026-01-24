El Concello de Ponteareas rehabilitará una vivienda unifamiliar situada en la calle Recuncho da Praza Vella con el objetivo de convertirla en la nueva Oficina de Turismo municipal y Portal do Corpus. La edificación, catalogada en el inventario de bienes patrimoniales del Concello por su valor dentro del conjunto histórico de la Praza Vella, consta de dos plantas, con fachada de piedra granítica, y actualmente se encuentra en estado de ruina.

Ponteareas reformará un edificio en ruinas para oficina de turismo y museo

La intervención permitirá recuperar el esplendor original del inmueble, respetando sus valores arquitectónicos y patrimoniales, al tiempo que se le dota de un nuevo uso público. El proyecto, diseñado por la arquitecta Estefanía Grandal, propone destinar la planta baja a Oficina de Turismo, mientras que la planta semisótano se convertirá en el Portal do Corpus, un espacio clave durante la temporada de elaboración de alfombras florales y pequeño museo de Corpus Christi el resto del año.

«Este proyecto combina recuperación del patrimonio con la creación de nuevos espacios públicos. No solo rehabilitamos un edificio histórico en riesgo de desaparición, sino que lo ponemos al servicio de los vecinos y vecinas y de las personas visitantes, con un uso vinculado a nuestra identidad y a las tradiciones más singulares de Ponteareas», destaca la concejala de Urbanismo, Silvia Fernández Táboas., mientras que la alcaldesa, Nava Castro, hace hincapié en que «la recuperación de los barrios históricos es una prioridad para este gobierno. Queremos devolverle la vida a las calles y plazas del centro histórico, apostando por un modelo de villa viva, habitada y con actividad».

El proyecto, que impulsan el Concello de Ponteareas y la Diputación de Pontevedra, se integra dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Condado Paradanta- Unha terra entre ríos», financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. El presupuesto de ejecución supera los 400.000 euros y la obra deberá estar terminada el 20 de mayo de 2026, por lo que el Concello ha sacado a licitación la obra por la vía de urgencia y las empresas interesadas tienen hasta el 2 de febrero para presentar sus ofertas.