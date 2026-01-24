Ponteareas promociona el Corpus y el Festival Groba en Fitur

El Concello de Ponteareas presentó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) el cartel anunciador del Corpus Christi 2026, una de las celebraciones más emblemáticas de la villa y referente cultural a nivel internacional. También aprovechó su estancia en Fitur para presentar el cartel del Festival Groba, que durante una semana convierte a Ponteareas en la capital de la música clásica interpretada por reconocidos músicos de todo el mundo.

La alcaldesa, Nava Castro; el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera; y el concejal de Turismo, Manuel Gregores, fueron los encargados de presentar ambas propuestas, destacando la importancia de Corpus y del Festival Groba como señales de identidad del pueblo ponteareano y como motor cultural y turístico.