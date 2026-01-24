La afición del Balonmano Cañiza anima al club en Leganés

El equipo sénior femenino del Club Balonmano Cañiza viajará hoy a Madrid junto a su afición para enfrentarse al Healthy Poke BM Leganés. Las de A Cañiza buscan mantenerse a la cabeza de la tabla clasificatoria de la División de Honor Plata Femenina.

El Concello consiguió 1.500 euros en aportaciones de empresas privadas para costear el pago del transporte de las jugadoras y la afición hasta Leganés.