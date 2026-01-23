Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ Celta-LilleProhibido camiones en la A-52Velocidad tren GaliciaVigo en FiturSirat en los OscarPrivada Moderna
instagramlinkedin

Salvaterra mejora caminos en Alxén

El Concello de Salvaterra ha rematado las obras de mejora del firme en varios caminos de la parroquia de Alxén. A finales del año pasado se actuó en la vía principal de Aldea, y ahora se asfaltó la zona de Cotodouro. Ambas actuaciones forman parte del Plan Camiña Rural y suman una inversión de más de 68.000 euros, financiados por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents