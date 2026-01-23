Salvaterra mejora caminos en Alxén

El Concello de Salvaterra ha rematado las obras de mejora del firme en varios caminos de la parroquia de Alxén. A finales del año pasado se actuó en la vía principal de Aldea, y ahora se asfaltó la zona de Cotodouro. Ambas actuaciones forman parte del Plan Camiña Rural y suman una inversión de más de 68.000 euros, financiados por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.