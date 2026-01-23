La mitad de las estacadas del Tea se quedan vacías esta temporada

La temporada de pesca de lamprea en el río Miño comenzó hace dos semanas en la parte baja del Miño y no se abrirá la veda en la parte alta, desde Salvaterra hasta Crecente, hasta el 15 de febrero. Cada zona tiene su propia arte de pesca, en el Baixo Miño los pescadores lanzan las redes desde sus propias embarcaciones, mientras que en la comarca del Condado utilizan unas trampas cónicas llamadas butrones que colocan desde las pesqueiras, unas construcciones tradicionales de piedra heredadas de los romanos.

En ambos casos, la Comandancia Naval del Miño se encarga de su fiscalización, pero hay una tercera manera de dar caza al prehistórico animal, cuya competencia pertenece a la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático. Se trata de la pesca desde las estacadas, que son puentes de madera voladizos sobre el río Tea. Su veda se abrirá el próximo 31 de enero, decayendo nuevamente este año el número de aficionados a la caza de lamprea con fisga.

De las 50 estacadas que hay entre el puente del ferrocarril en Salvaterra hasta la playa de A Moscadeira en Ponteareas, que es el único tramo permitido en el Tea para la pesca de lamprea, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático únicamente ha sorteado 32, de las cuales se adjudicaron 24, quedando ocho sin ocupar. Estos datos vuelven a demostrar la decadencia del interés por esta práctica tradicional, tanto por la falta de relevo generacional como por el declive de ejemplares en los últimos años, que ha mermado el número de solicitudes para ocupar las estacadas.

Desde las estacadas se pesca con fisga, una especie de lanza con múltiples puntas que se lanza para clavar en el pez luego de atraerlo con luz artificial. La paciencia y la destreza, cualidades para cualquier persona que se dedique a la pesca, se agudizan desde las estacadas, que cobran vida cuando cae la noche.

La veda se levanta el día 31

En cada puente pescarán cuatro personas y el periodo hábil será desde el 31 de enero a las 21.00, hasta el 1 de mayo a las 8.00. La pesca se realizará en días alternos: en las estacadas impares, desde las 21.00 de los lunes hasta las 8.00 de los martes, y desde las 21.00 de los viernes hasta las 8.00 horas de los sábados. En las estacadas pares, desde las 21 horas de los martes hasta las 8.00 de los miércoles, y desde las 21.00 de los sábados hasta las 8.00 de los domingos. Asimismo, se prohíbe la pesca desde las 8.00de los domingos hasta las 21.00 de los lunes, y desde las 8.00 de los miércoles hasta las 21.00 de los viernes.

A falta de poco más de una semana para que comience la temporada de pesca en las estacadas, en la parte baja del Miño se llevan registrado 108 capturas de lamprea, cuyos precios oscilan entre los 50 y los 90 euros la pieza. Aunque son casi el doble de las capturas que el año pasado en el mismo periodo, al igual que para las estacadas, las licencias de pesca profesional también volvieron a caer este año en el Miño.