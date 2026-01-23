El GDR Condado-Paradanta vende «emoción» en Fitur

El geodestino Condado-Paradanta, a través del GDR Terra e Auga, presentó ayer en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) la gran oferta turística que abarca el territorio que conforman los municipios de A Cañiza, Arbo, As Neves, Covelo, Crecente, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas, Salceda de Caselas y Salvaterra de Miño. Esta destaca por la sostenibilidad, la enogastronomía y los atractivos locales.

El jamón de A Cañiza, el requeixo de As Neves, el vino de Salvaterra, el churrasco de Covelo, los callos de Salceda, las rosquillas de Ponteareas, el agua de Mondariz o la lamprea de Arbo son atractivos gastronómicos que hacen único el territorio, y reclamos turísticos a los que hay que sumar los paisajes naturales, las rutas de senderismo y el amplio patrimonio de la zona, aunque, «lo verdadera importante no se puede explicar con palabras», destacó el alcalde de Arbo, Horacio Gil, durante la presentación en Fitur. «Lo que encontrarán aquí es emoción: emoción del camino, del paisaje, del reencuentro con nuestras raíces y de experiencias únicas en la naturaleza y en una enogastronomía auténtica», promocionó Gil, en compañía de sus homólogos de A Cañiza, Covelo, Mondariz, Mondariz-Balneario, Ponteareas y Salvaterra y de los concejales de Turismo de As Neves, Salceda y Ponteareas.