Clases de teatro para jóvenes en Ponteareas

El Concello de Ponteareas tiene abierta la inscripción para las clases de teatro que se impartirán a partir del 30 de enero. El curso se dirige a jóvenes de 12 a 30 años y las inscripciones se pueden realizar escribiendo a xuventude@ponteareas.gal o llamando al 687764516.

