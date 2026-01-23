El BNG denuncia el «estado de abandono» de las sendas de Salvaterra

El BNG de Salvaterra denuncia «el lamentable estado de abandono de las sendas fluviales del Concello». Su portavoz, Patricia Mariño, achaca esto a la «evidente dejadez del gobierno municipal» y destaca que «el peligro para peatones, bicicletas o carritos de bebé es cada vez mayor», por lo que urge una actuación integral urgente.

Mariño subraya que el Concello de Salvaterra dispone de 27 kilómetros de sendas y rutas fluviales en los ríos Miño, Tea, Mendo y Caselas. «Todas ellas están en un estado muy deficiente, con daños cuantiosos en las estructuras de madera, tablas sueltas y rotas, otras que están hinchadas por la humedad, podridas e incluso deshechas totalmente, haciendo que los recorridos no sean planos ni accesibles en muchas zonas», explica la portavoz del BNG, destacando que el Concello dispone de partidas presupuestarias propias destinadas a mejorar las orillas del río, que podrían invertirse en la rehabilitación de las sendas, «pero año tras año el gobierno local no las utiliza y cambia su fin para hacer frente a gastos corrientes».