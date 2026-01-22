Ponteareas apoya sus bandas de música con 40.000 euros
El Concello de Ponteareas firmó por tercer año consecutivo un convenio de colaboración con las tres bandas de música del municipio, Reveriano Soutullo, Xinzo y Guláns, a las que apoyará con una ayuda de 40.000 euros.
A través de este acuerdo, el Concello entregará a las tres formaciones un total de 24.000 euros para que desarrollen su actividad musical a lo largo del año y, en agradecimiento, cada una de las bandas ofrecerá cuatro conciertos en el municipio.
Además, el Concello también concederá 8.000 euros a la escuela de música de la Banda de Xinzo y otros 8.000 euros para la escuela de la Banda Unión de Guláns, auténticos viveros de talento y espacios de formación musical para la juventud.
La alcaldesa, Nava Castro, destaca la intención del gobierno local de promover el conocimiento y los valores y señales de identidad de Ponteareas, entre las que destaca la música.
