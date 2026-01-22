Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La obra «Parece que foi Schrödinger» llega a As Neves

El auditorio municipal de As Neves acogerá el próximo 8 de febrero, a las 19.30 horas, la actuación de Juan Luis Lage con su comedia unipersonal «Parece que foi Schrödinger». La entrada es gratuita, pero el aforo será limitado. La obra es un espectáculo de humor en el que cinco detectives investigan un asesinato.

