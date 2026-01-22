El BNG critica la gestión del alcalde de Crecente

El BNG acusa al alcalde de Crecente, Julio César García Luengo, de utilizar el salón de plenos del Concello para un acto de su partido. En este, el regidor anunció que no se presentará nuevamente como candidato del PP a las próximas elecciones municipales y valoró el «progreso» de Crecente durante su mandato. El BNG piensa que esa afirmación no es cierta, y que «estamos cada día en peor situación como sociedad, con un descenso sistemático de población (más de un 50% en los últimos 40 años en los que gobernó él y su padre)».

Desde el BNG también alertan de la pérdida de comercio y servicios. «Por ejemplo, en la década de los 90 había en el Concello más de 20 bares que servían como puntos de encuentro de los vecinos, y en la actualidad apenas quedan seis», destacan.