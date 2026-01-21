Ponteareas elaborará un protocolo para detectar violencia en las aulas

El Concello de Ponteareas redactará un protocolo específico de actuación para la infancia y juventud dirigido tanto a víctimas de violencia de género como testigos. Así lo acordó la Mesa Sociosanitaria, presidida por la alcaldesa, Nava Castro, y en la que participaron miembros del gobierno local y de la comunidad educativa de Ponteareas. La reunión sirvió para realizar un diagnóstico de la realidad local y definir las líneas estratégicas de actuación que permitan avanzar de manera decidida hacia la erradicación de la violencia machista en el municipio.

«Vamos a elaborar en colaboración con los propios centros educativos un protocolo dirigido a la infancia y a los jóvenes para poder dar respuesta a todas aquellas situaciones susceptibles de ser revisadas que se detectaron en los centros y que puedan ser derivadas al profesional más adecuado», explican desde el Concello, indicando que también abrirán a toda la comunidad educativa la Escuela de Madres y Padres.