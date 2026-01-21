Covelo incentiva la natalidad con cheques de 500 euros

El Concello de Covelo ha concedido una ayuda de 500 euros a cada familia del municipio que tuvo un hijo o hija, nacida o adoptada, el año pasado en el municipio. En total fueron siete los bebés nacidos en Covelo en 2025, a quienes el Ayuntamiento dio la bienvenida en un encuentro oficial con las familias, que recibieron una cesta con artículos para el cuidado de los bebés, así como una camiseta personalizada de bienvenida.

Con esta iniciativa, el Concello de Covelo busca impulsar la natalidad en el rural. Además de esta ayuda, el Concello también dispone de una línea para libros de texto y material escolar, dirigida al alumnado local.