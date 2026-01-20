Salvaterra inicia su Ciclo de Cine de Invierno con «Cónclave»
Salvaterra de Miño
El Concello de Salvaterra de Miño ya tiene lista la programación de su sexta edición del Ciclo de Cine de Invierno, que proyectará de manera gratuita las películas: «Cónclave», «Robot Salvaje», «Bridget Jones: loca por él», «Sonic 3», «Flow, un mundo que salvar», «Es el enemigo? La película de Gila» y «Mufasa, el Rey León».
El ciclo arrancará el 7 de febrero en la Casa de la Cultura de Salvaterra. Los sábados, a las 22.00 horas, se proyectarán los títulos para público adulto, y los domingos, a las 17.30 horas, los filmes para público infantil. La programación se extiende hasta el 1 de marzo.
