Ponteareas renueva la cocina de la casa de los vecinos de Paredes y pinta el palco

El Concello de Ponteareas está llevando a cabo el acondicionamiento de la casa de los vecinos de Paredes, concretamente en los bajos del palco de las fiestas, unos trabajos realizados por el personal municipal.

Entre las actuaciones a realizar, destaca la instalación de una nueva cocina, una dotación muy necesaria para el desarrollo de las actividades sociales y culturales de la parroquia y, en especial, para la celebración de la Festa Gastronómica do Porco, que tendrá lograr el próximo fin de semana. Complementariamente, también se pintará el palco de las fiestas para mejorar su estado e imagen.

Con este tipo de actuaciones, desde el gobierno local quieren poner en valor la importancia de las 23 parroquias del rural ponteareano, que concentran alrededor de la mitad de población del municipio, así como el papel fundamental que desempeñan las asociaciones vecinales, casas y centros culturales como espacios de encuentro, convivencia y dinamización social.