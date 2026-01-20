Ponteareas mejora el camino de Valiñas con 72.000 euros

El Concello de Ponteareas continúa con las obras de pavimentación de caminos en el rural y ejecuta en Guláns el proyecto de asfaltado del camino de Valiñas, que financia con cargo al Plan Camiña Rural de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural de la Xunta de Galicia. Las obras suponen una inversión de casi 72.000 euros en un camino que da acceso a más de una treintena de fincas y que permite conectar distintos barrios de la propia parroquia, además de conectarlos con el centro de Guláns y también con otras parroquias.

Estas obras se suman a las iniciadas en el pasado mes de diciembre, financiadas con cargo al Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra, con un presupuesto total de 203.238 euros, que contemplan la intervención en caminos de las parroquias de Arcos, Areas, Bugarín, Padróns y San Mateo de Oliveira.

«La continuidad de estas obras demuestra el compromiso firme de este gobierno con el rural y con la atención a las demandas históricas de los vecinos. Unos accesos seguros y en buen estado son esenciales tanto para el día a día de las familias como para garantizar una respuesta rápida de los servicios de emergencia», explica el teniente de alcaldesa, Juan Carlos González Carrera, avanzando que «en los próximos meses seguiremos actuando en otras parroquias por este es un compromiso claro y sostenido de este gobierno municipal».