Ponteareas impulsa un obradoiro de Dj

Ponteareas impulsa un obradoiro de iniciación al Dj con una primera sesión teórica el sábado 31 de enero en Artistea y sesiones prácticas en la discoteca Lux durante el mes de marzo. El taller lo impartirán los Dj Muíños y Yardel. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo xuventude@ponteareas.gal.