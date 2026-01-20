Mondariz-Balneario construirá un aparcamiento en superficie en el centro

El Concello de Mondariz-Balneario construirá un aparcamiento público en dos parcelas de titularidad municipal en el entorno de las calles Ramón Peinador y Alfonso Paredes para cubrir la falta de plazas de estacionamiento en una zona de gran afluencia de vecinos usuarios de instalaciones como el mercado de abastos o la escuela infantil. El Concello ya ha licitado las obras, por importe de casi 160.000 euros, y, una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, se encuentra evaluando las mismas de cara a la adjudicación de la obra, cuyo plazo de ejecución será de tres meses.

Las obras consistirán en la construcción de un aparcamiento con acceso desde la calle Alfonso Paredes, sobre una explanada de tierra ya existente y el acondicionamiento y nivelación del suelo restante de las parcelas.

Previamente a los trabajos de pavimentación se realizará la limpieza y roza del terreno, la excavación para la formación de una caja y el extendido de una capa de zahorra para conseguir una superficie apta para ejecutar las distintas capas del firme, que estará compuesto por un pavimento continuo de hormigón con juntas para uso de tráfico mixto. Por su parte, las plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida se pavimentarán con losa de hormigón, con el fin de conseguir un adecuado acabado superficial del pavimento que facilite el uso por parte de sus usuarios.

Las obras también incluyen el soterramiento de servicios como la red de recogida de aguas pluviales y el alumbrado público.

Por último, se dotará al nuevo aparcamiento con dos papeleras de acero, se procederá a la plantación de cuatro árboles que aporten sombra y se instalará la señalización horizontal y vertical correspondiente.

El Concello de Mondariz-Balneario costeará las obras con cargo a una subvención del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra que financiará el cien por cien del proyecto.