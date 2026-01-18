La asociación Quinta do Piñeiro convoca a su cocido en Salvaterra

La Asociación Cultural Quinta do Piñeiro de Salvaterra de Miño, organizadores de Sementeira e Música, convoca a las personas interesadas a su popular cocido en la Casa Cultural de Corzáns, en Salvaterra, el próximo domingo 25 de enero. El precio será de 22 euros para adultos y 10 euros para niños y niñas. Las reservas están abiertas en los números 638450204, 686939855, o redes sociales.