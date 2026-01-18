Arbo entregará nuevos composteros
Arbo
Arbo ha abierto el plazo de solicitud para que las personas interesadas puedan solicitar un compostero doméstico. El Concello entregará en esta ocasión 25 que han sido facilitados por Sogama. Desde el inicio de la campaña de compostaje doméstica, iniciada en 2021, el municipio ya ha entregado a vecinas y vecinos alrededor de 400 composteros. La solicitud se realiza en el Ayuntamiento.
