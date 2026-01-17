La Xunta destina 95.000 euros a las entidades de agua de Ponteareas

El delegado territorial de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó ayer las instalaciones de la Comunidad de Aguas del barrio de Picouto y de la Comunidad de Usuarios de Porto, en Ponteareas, ambas beneficiarias de las ayudas para la mejora de sus infraestructuras. En total, la Xunta destinó más de 95.500 euros a nueve comunidades de usuarios de aguas.

Gracias a esta subvención, las comunidades beneficiarias llevaron a cabo diferentes mejoras con el objetivo de garantizar un suministro de agua más eficiente y seguro para los vecinos, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de la población atendida.

El delegado territorial puso en valor el papel de estas entidades, «fundamentales para asegurar servicios básicos en muchos núcleos rurales y para fijar población en el territorio».