Fin a la saga García-Luengo

Activo, trabajador y querido por las vecinas y vecinos de su villa que le dieron mayorías aplastantes, el alcalde de Crecente, Julio César García-Luengo Pérez, no se presentará a las próximas elecciones. Lo comunicó en un acto en el que estaban las fuerzas vivas de la localidad, incluido el párroco, su madre, su padre García-Luengo Montero, que fue su predecesor como regidor, el presidente de la Diputación, Luis López, y la secretaria xeral del PP gallego, Paula Prado.

Con 57 años, este regidor lleva prácticamente toda la vida en el ayuntamiento, primero como concejal del gobierno de su padre y en 2007 encabezando la candidatura en la que seguía su padre como teniente de alcalde y al que después destituyó.

De su vida política destaca una inhabilitación judicial de año y medio en 2014, confirmada por la Audiencia, por desobediencia al no cumplir una orden judicial que obligaba a derribar una nave construida sin licencia. Dentro de una gran tensión, su sucesora entonces fue Marisol Gómez, pero en las elecciones de 2015 volvió a presentarse y ganó.

En el acto de ayer, al que no fue convocada la prensa, García-Luengo «ha explicado que la decisión de no optar a un nuevo mandato responde a una reflexión personal y responsable, tomada con la tranquilidad de haber contribuido a consolidar una etapa de progreso para el municipio», según señala una nota enviada desde el Concello. «No obstante, ha subrayado su compromiso firme de seguir trabajando durante el año y medio que resta de legislatura, con el objetivo de culminar los proyectos en marcha y continuar mejorando los servicios públicos de Crecente», y para ello anunció cuatro millones de inversiones en dos años, con el apoyo de la Xunta y la Diputación.

La decisión del alcalde de Crecente no coge por sorpresa a su partido ya que lleva años avisando, y no es probable que complique la posición del PP en A Paradanta, donde los populares perdieron a su líder de A Cañiza por supuestos desacuerdos con el presidente provincial. Una persona del actual entorno local del PP sería la sustituta.