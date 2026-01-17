Ponteareas cambia su desfile de Entroido del domingo por uno nocturno el sábado

Ponteareas cambia su tradicional desfile de Carnaval del domingo por un desfile nocturno el sábado previo, que tendrá lugar el 14 de febrero, con salida a las 21.00 horas desde la calle Feliciano Barrera. El teniente de alcaldesa y concejal de Cultura, Juan Carlos González Carrera, explica que dicho cambio se tomó en consenso con todas las comparsas participantes el año pasado y adelanta que, cuando termine el desfile, actuará la orquesta Miramar.

Otra novedad en la programación de Carnaval de Ponteareas este año será que el Concello incentivará la interpretación de coplas con un premio de 200 euros con el objetivo de poner en valor la tradición oral del Entroido. En este sentido, el Concello destina un presupuesto de 12.000 euros al desfile de comparsas.

La programación de Carnaval arrancará el miércoles 11 de febrero con un obradoiro de maquillaje en la Plaza Mayor a las 17.30 horas. Al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, tendrá lugar otro taller de antifaces de fantasía. El viernes, 13 de febrero, los escolares saldrán a la calle para lucir sus disfraces durante el desfile de Entroido que comenzará a las 11.00 horas frente a la casa del Concello. Además, por la tarde, habrá hinchables en la Plaza Bugallal.

El sábado, día 14, se celebrará el nuevo desfile de Carnaval de Ponteareas, que saldrá a las 21.00 horas desde el Paseo Matutino, y a su remate actuará la orquesta Miramar.

El lunes, día 16, tendrá lugar el tradicional concurso de disfraces en la Plaza Mayor. A las 17.00 horas comenzará el concurso infantil, y a las 20.00 horas el de adultos. Las inscripciones se podrán hacer en la propia plaza y habrá premios para los cinco mejores disfraces.

El martes, 17 de febrero, volverán a desfilar las comparsas, con salida a las 19.00 horas desde el Paseo Matutino. A su remate habrá entrega de menciones y gran chocolatada.

Por último, el Carnaval de Ponteareas se despedirá el miércoles 18 con el entierro de la sardina, que comenzará con el velorio, a las 19.30 horas, frente a la casa del Concello. Luego, a las 20.00 horas, está previsto su entierro en la Plaza Mayor.