Arbo convoca el concurso para elegir el cartel de la Fiesta de la Lamprea Seca

El Concello de Arbo convoca el décimo tercer Certamen de Carteles Brais Alonso para elegir el diseño ganador de la próxima Fiesta de la Lamprea Seca de Arbo, que se celebrará los días 7, 8 y 9 de agosto.

El concurso está abierto a todas las personas interesadas, que podrán presentar hasta un máximo de dos carteles por participante. Las obras deberán entregarse tanto en soporte físico en tamaño mínimo A3, como en formato digital a máxima resolución, siendo imprescindible la entrega de este último en un pen drive.

Los trabajos se presentarán en un sobre cerrado, acompañado de otro sobre adicional, también cerrado, que contenga los datos personales del autor o autora, fotocopia del DNI, domicilio y teléfono o medio de contacto. En el exterior del sobre principal deberá figurar únicamente, en letra mayúscula, el tema del concurso, sin ningún elemento que permita identificar al participante.

El certamen concederá tres premios. El ganador será recompensado con 500 euros y el segundo y tercer premio con 300 y 200 euros, respectivamente.