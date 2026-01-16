El proyecto del puente entre As Neves y Monçao, en redacción

La Diputación de Pontevedra ha aprobado la ampliación del plazo de redacción del proyecto de ejecución del futuro puente peatonal que conectará As Neves y Monçao. El organismo provincial y la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) del Río Miño firmaron un convenio para ejecutar dicha actuación, presupuesta en 100.000 euros.

Actualmente, la AECT Río Miño trabaja en la licitación del contrato para sentar las bases de lo que será el puente peatonal entre As Neves y Monçao. Así, con el objetivo de sincronizar los plazos del procedimiento que está gestionando la parte portuguesa, la Diputación dio luz verde a extender seis meses más, hasta el 31 de octubre, el plazo para presentar el proyecto. «Un proyecto realista, el primer de la década que se convertirá en una realidad», destaca el presidente provincial, López.