Ponteareas pagará ortodoncias y la matrícula universitaria a su personal

El Concello de Ponteareas ya tiene en vigor su Fondo de Acción Social, cuya aprobación definitiva de su reglamento publicó ayer el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra. Dicho fondo reserva una partida en el presupuesto municipal para financiar gastos de naturaleza social y sanitaria de todo su personal. Según el texto que regula estas ayudas directas, su finalidad es «mejorar la salud y calidad de vida de los trabajadores públicos». Para cada uno se establece un máximo de 5.000 euros anuales, en el caso de aquellos con ingresos inferiores a 40.000 euros al año; o de 2.500 euros para los que superen esa cantidad. Las ayudas contemplan desde el 100% de la matrícula universitaria y los créditos cursados por el empleado público, hasta el pago de empastes, ortodoncias, lentillas o gafas.

Este conjunto de ayudas económicas que el Concello concederá a su plantilla fue negociado con los trabajadores y así lo recoge el Convenio colectivo del personal laboral de Ponteareas. El fondo se financiará con cargo al propio presupuesto municipal, reservando un mínimo del 0,75% de la cuantía designada en el capítulo de gastos de personal, que en el presupuesto actual supera los 9 millones de euros.

Hay ayudas a la formación y de carácter sanitario y social. En el caso de las primeras, contempla un complemento de hasta 350 euros al año para los trabajadores cuyos hijos cursen educación Infantil, Primaria, ESO, FP o Bachillerato. Para estudios universitarios, se subvencionará hasta el 100% de la matrícula y créditos cursados por el empleado público, y hasta el 50% para sus descendientes.

Cónyuges incluidos

En cuanto a las ayudas sanitarias y sociales, además de al trabajador municipal y sus descendientes, también podrán beneficiar a los cónyuges. Cubren el coste de empastes, endodoncias, ortodoncias, implantes y prótesis dentales y el 50% del gasto en audífonos, ortopedias, prótesis oculares, cirugías oculares o tratamientos de salud mental. También concede ayudas de hasta 150 euros para monturas de gafas y lentillas y de hasta 300 euros para cristales de gafas.

Entre la variedad de ayudas que se contemplan en el apartado de carácter sanitario y social, destaca la subvención de hasta el 50% de la prima anual o mensualidades de seguros de salud privados, del propio empleado público o de la unidad familiar; y ayudas de 500 euros por miembro de la unidad familiar que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior a 33%, pero también por cada nacimiento, adopción o incluso defunción. En caso de compra de vivienda, también podrán percibir 1.000 euros.

Cada trabajador del Concello de Ponteareas podrá presentar cuantas solicitudes a estas ayudas considere, las cuales serán evaluadas por una comisión de valoración constituida a tal efecto, que podrá solicitar documentación aclaratoria cuando así lo estime. En el caso de que el crédito reservado en el presupuesto para este Fondo de Acción Social no resulte suficiente para cubrir la totalidad de las ayudas, estas se reducirán proporcionalmente hasta ajustarse a la cantidad consignada en el presupuesto, que, en el caso del ejercicio actual, será de un mínimo de 68.000 euros.