Interior distingue a cuatro bomberos de Ponteareas
Participaron en el operativo de la dana en Valencia
Cuatro bomberos del parque municipal de Ponteareas han sido distinguidos por el Ministerio del Interior por su entrega, profesionalidad y compromiso durante el operativo desplegado con motivo de la dana de Valencia. Son el jefe del parque, Roberto Castro Alonso, y los efectivos Carlos Carrera Novoa, José Rodríguez Cuña y Pablo Araujo Fernández.
Los distintivos honoríficos fueron propuestos por la Secretaría de Estado de Seguridad y por la Subsecretaría del Interior, y concedidos por el Ministerio de Interior, en reconocimiento a la intervención de todos los servicios de emergencias implicados en la gestión de la dana. Una actuación que puso de manifiesto, tal y como señala la propia orden ministerial, «las capacidades y la elevada profesionalidad de los servicios de protección civil y emergencias, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
