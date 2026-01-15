Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Interior distingue a cuatro bomberos de Ponteareas

Participaron en el operativo de la dana en Valencia

El teniente de alcaldesa, Juan Carlos González, y la alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro, recibieron a los bomberos distinguidos: Roberto Castro, Carlos Carrera, José Rodríguez y Pablo Araujo.| D.P.

D. P.

Ponteareas

Cuatro bomberos del parque municipal de Ponteareas han sido distinguidos por el Ministerio del Interior por su entrega, profesionalidad y compromiso durante el operativo desplegado con motivo de la dana de Valencia. Son el jefe del parque, Roberto Castro Alonso, y los efectivos Carlos Carrera Novoa, José Rodríguez Cuña y Pablo Araujo Fernández.

Los distintivos honoríficos fueron propuestos por la Secretaría de Estado de Seguridad y por la Subsecretaría del Interior, y concedidos por el Ministerio de Interior, en reconocimiento a la intervención de todos los servicios de emergencias implicados en la gestión de la dana. Una actuación que puso de manifiesto, tal y como señala la propia orden ministerial, «las capacidades y la elevada profesionalidad de los servicios de protección civil y emergencias, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

