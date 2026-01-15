Charla sobre la Castaña de Galicia en Covelo

El Auditorio Municipal de Covelo acogerá el próximo lunes 19 de enero, a las 11.00 horas, una charla informativa sobre la marca de calidad IGP Castaña de Galicia, una iniciativa destinada a dar a conocer el valor, la protección y las oportunidades que ofrece esta Indicación Geográfica Protegida para el sector de la castaña.