A Cañiza reparte 1.000 euros para gastar en el comercio local

El Concello de A Cañiza ha realizado el segundo sorteo de premios de la campaña de fidelización comercial «A confianza de sempre, agasállate este Nadal». En toral se entregaron 1.000 euros, repartidos en vales de compra distribuidos en cinco bonos de 10 euros cada uno, que ya pueden gastar en los establecimientos de la villa adheridos a la iniciativa.

La campaña está promovida por el Concello de A Cañiza, en colaboración con la Asociación de Comerciantes de A Cañiza, que realiza una aportación de 500 euros al importe total de los premios, que es, en su conjunto, de 4.000 euros en vales de compras, dirigidos a las personas que realicen compras por un importe igual o superior a 20 euros en los comercios participantes.

Los dos próximos sorteos tendrán lugar los días 23 de enero y 6 de febrero.