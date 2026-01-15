Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAire Polar GaliciaSentencia KararAyudas reformas vivienda GaliciaJulio IglesiasMegayate FantasmaMingueza
instagramlinkedin

As Neves celebrará su Carnaval el 8 de febrero

As Neves ya tiene fecha para su desfile de Carnaval. Será el domingo, 8 de febrero, con salida a las 16.30 horas. Habrá premios para las carrozas y comparsas participantes. Próximamente abrirán las inscripciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents