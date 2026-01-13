Salvaterra reestrena su campo de fútbol municipal con victoria en casa

El SD Salvaterra estrenó la reforma del campo municipal de fútbol Antonio Bernárdez Gándara- Dextros con una victoria en casa. El Salvaterra se impuso 4-2 contra el Mondariz CF en el partido que sirvió para inaugurar la reciente reforma del campo de fútbol de Salvaterra, al que acudieron como espectadores el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el conselleiro de Deportes, Diego Calvo; y la alcaldesa del municipio, Marta Valcárcel.

«Salvaterra es un Concello que crece en población, que no es nada fácil en estos momentos, y por lo tanto merece apoyo y merece obras para la gente joven que está decidiendo que este es un buen sitio para vivir, y para eso hay que tener instalaciones a la altura», apuntó el presidente durante el acto de inauguración del proyecto, que también sirvió para realizar un reconocimiento a los diferentes presidentes que pasaron por el club a lo largo de la historia.

Las obras de reforma de estas instalaciones deportivas superaron los 634.00 euros, financiados con cargo a fondos autonómicos y europeos. Se invirtieron para hacer del Antonio Bernárdez Gándara un campo de fútbol más eficiente, sostenible, accesible y moderno. Así, entre otras actuaciones, se sustituyó el alumbrado por tecnología LED, se mejoró el aislamiento, se reparó el cierre perimetral, se adaptaron los accesos e instalaciones para cumplir las normas de accesibilidad y se instaló un videomarcador digital.

Rueda consideró que la renovación de estas instalaciones contribuirá a la dinamización local y de toda la zona transfronteriza, no solo a nivel deportivo, sino también en el ámbito turístico, ya que podrán acoger torneos y otros eventos. Por otro lado, el presidente gallego aprovechó su visita a Salvaterra para resaltar el compromiso de la Xunta con este Concello, donde se están llevando a cabo otras inversiones y donde los presupuestos autonómicos de 2026 incluyen partidas para la depuradora, para la restauración del puente de Fillaboa o para seguir colaborando en el desarrollo de la Plisan.