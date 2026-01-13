La Diputación arregla el acceso a la iglesia de Cabeiras, en Arbo

La Diputación de Pontevedra ha concluido las obras ejecutadas en la EP-5201, en Arbo, para mejorar los accesos a la iglesia de San Sebastián de Cabeiras con una inversión de cerca de 400.000 euros, financiados al 100% por la Diputación de Pontevedra. «No hay mejora manera de empezar el año que con una actuación en un tramo de una carretera provincial que era tan necesario y demandado y que fue un acierto», destacó el presidente provincial, Luis López, tras recorrer un tramo de esta carretera junto al alcalde, Horacio Gil, y la diputada de Infraestructuras, Belén Cachafeiro.

La obra se centró en un tramo de casi 300 metros del entorno de la iglesia y consistió en la reposición del firme, en la construcción de aceras y una zona de convivencia segura entre peatones y vehículos, en la renovación y soterramiento de los servicios, en la colocación de nueva iluminación, mobiliario urbano y señalización vertical y horizontal. Además, con esta intervención se mejoró la seguridad viaria, tanto para peatones como conductores, pues sirvió para transformar una carretera estrecha de dos carriles y doble sentido de circulación, en una vía más amplia y de sentido único.

«Quiero dar la enhorabuena al alcalde porque, tener al otro lado de la mesa a un regidor como Horacio, que hace que un proyecto complejo sea muy fácil», afirmó Luis López en su visita a Arbo, reconociendo a su vez el «acierto» del gobierno local por formular este proyecto y tener la capacidad de buscar financiación. Al mismo tiempo, recalcó el compromiso de la Diputación con la mejora de las carreteras provinciales, para lo que se reserva una partida de casi 40 millones en 2026, lo que supone unos 16 millones más que el año pasado.